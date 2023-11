Pari e rimpianti per la Salernitana: i granata si fanno rimontare dal Sassuolo

La prima parola che affiora sulla bocca dei tifosi è "peccato". La seconda è "bravo": applausi a scena aperta per Ochoa che alla fine ha tenuto in piedi la baracca. Perché alla fine della fiera, al Mapei Stadium, la Salernitana ha addirittura rischiato di perdere dopo aver dilapidato il doppio vantaggio. Ha cominciato scintillante e cinica: due tiri nello specchio e due gol. Ha concluso sotto assedio, perché non è ancora guarita ed è in preda alle proprie paure. Nel frattempo muove la classifica, passa per la prima volta in vantaggio nel proprio campionato. Ma dopo aver cullato finalmente la prima vittoria subisce il ritorno emiliano. Il punticino dà forse un pizzico di serenità ma serve vincere, altrimenti la classifica precaria non migliora.

La tattica

Inzaghi lasca in panchina Candreva e Gyomber. Nella formazione anti-Sassuolo promuove Bohinen a centrocampo e conferma Fazio in difesa. Dia deve svariare e segnare. Può fare affidamento sul sostegno di Tchaouna ma soprattutto di Ikweuemesi, riproposto da centravanti. Simy è in panchina. Cambia fascia Mazzocchi: gioca a sinistra e si oppone inizialmente a Berardi. Il Sassuolo ha 48 ore di riposo in meno nelle gambe. Perciò Dionisi gestisce le sue risorse offensive e non sfrutta gli assi d'attacco tutti insieme. In avvio, infatti, non ci sono Bajrami e Laurientè ma fanno spazio a Defrel e Castillejo. 1159 cuori granata sostengono la Salernitana nel settore ospiti.

La cronaca

Al primo affondo, la Salernitana passa in vantaggio Mazzocchi trova il corridoio giusto per Ikwuemesi che scappa in contropiede e lo tiene in gioco Vina. A tu per tu con Consigli, l'attaccante nigeriano resta freddo e lucido superandolo con un tiro di piatto destro (5'). La Salernitana trova per la prima volta il vantaggio in campionato, ha il bandolo della partita, è manovriera e propositiva ma deve fare attenzione alle incursioni neroverdi. In particolare il Sassuolo "legge" la zona scoperta, che talvolta è quella alle spalle di Daniliuc, quando l'austriaco stringe sui difensori centrali e Tchaouna a propria volta non va a dargli una mano in copertura. E' questa la giocata che al 10' illumina la mattonella di Castillejo: tiro immediato indirizzato al palo lungo e Ochoa con una prodezza, distendendosi sulla propria sinistra, salva il risultato. La Salernitana ribatte colpo su colpo, è viva, vispa, scavalla sulla fascia destra con Tchaouna. Il francese finge di seguire la linea del fallo laterale e invece taglia il campo da destra verso il centro. Percorre un paio di metri palla al piede e poi disegna un pregevole assist per Dia. Il senegalese entra in area e scarica un tiro di destro, rabbioso, alle spalle di Consigli (0-2 al 17').

La reazione emiliana

Carica a testa bassa il Sassuolo e al 29', al termine di una bella azione con veloce distribuzione del pallone da sinistra a destra, Berardi calcia verso Ochoa ma il pallone sibila a pochi centimetri dal palo destro. Al 36' il Sassuolo accorcia le distanze approfittando della dormita della Salernitana in fase difensiva. Dapprima Daniliuc si fa scavalcare dal cross proveniente da destra e perde contatto con Defrel, poi la sponda di testadello spagnolo rimbalza sulle zolle dell'area piccola e Maggiore perde la marcatura su Thorstvedt che insacca con un comodo piattone. Gli emiliani spingono sull'acceleratore e in un minuto costruiscono due palle gol: magia di Pinamonti con tiro carico d'effetto che si stampa sul palo e staffilata di Berardi che Ochoa smanaccia in calcio d'angolo. In pieno recupero la Salernitana ha sul destro di Tchaouna l'occasione di allungare di nuovo il passo nel punteggio. Fa tutto bene Ikwuemesi, difende il pallone e va di sponda per il francese che di destro e da favorevole posizione manda fuori di mezzo metro, a Consigli battuto.

La ripresa

All'intervallo Inzaghi fa riscaldare Bradaric e Lovato. Entra il primo al posto di Daniliuc. Inzaghi riporta Mazzocchi sulla fascia destra. Ci prova subito Coulibaly al 47': tiro alto ma forse possibilità di inserimento di Maggiore dalla destra, non sfruttata. Al 52' il Sassuolo completa la rimonta. Vina ingaggia il duello in velocità con Mazzocchi e crossa basso, alle spalle dei difensori della Salernitana. Pinamonti fa velo e Thorstvedt a rimorchio, stavolta perso da Coulibaly, scarica alle spalle di Ochoa. Inzaghi a questo punto spariglia e manda in campo in contemporanea Candreva per Tchaouna e Ikwuemesi per Simy, quest'ultimo al debutto in campionato dopo il suo inserimento in lista over. Ci prova di nuovo Coulibaly: destro a giro ma fuori misura. Nel frattempo Inzaghi richiama in panchina anche il regista Bohinen e lo sostituisce con Legowski. Maggiore si schiera centrale di centrocampo. Occasionissima al 73': Candreva fa viaggiare Legowski che si infila sul fianco sinistro del Sassuolo e crossa rasoterra per Simy che colpisce terreno e pallone, "strozzando" la conclusione. Poi si incarta la Salernitana nella sua tremeebonda fase difensiva e occorre un doppio Ochoa per salvare su Volpato e Laurienté. Cambia ancora Pippo Inzaghi: rinuncia a Maggiore e manda in camppo Martegani. E' ancora assedio Sassuolo: palo di Mulattieri e Ochoa strepitoso su Berardi. Tira ancora a botta sicura Berardi ma salva Bradaric