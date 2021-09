Salernitana a caccia di punti in trasferta, sfida al Sassuolo: le formazioni

Mancherà Franck Ribéry, a riposo precauzionale, in campo Kastanos alle spalle di Gondo e Djuric. La squadra di Castori sarà scortata a Reggio Emilia da non meno di tremila tifosi

La Salernitana si presenterà al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia, stadio del Sassuolo, senza la propria stella Franck Ribéry, a riposo precauzionale. In campo, al posto del francese, dovrebbe esserci Kastanos (favorito su Obi) alle spalle di Gondo e Djuric. La squadra di Castori sarà scortata a Reggio Emilia da non meno di tremila tifosi. Dopo il pareggio in rimonta contro il Verona, che ieri a Genova si è fatta prima rimontare due gol, poi ha subito il sorpasso, infine ha a propria volta rimontato per il definitivo 3-3, la Bersagliera insegue i primi punti in trasferta. Il 2 ottiobre, scontro diretto allo stadio Arechi contro il Genoa.

Così in campo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. A disposizione: Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayan, Rogerio, Peluso, Haroui, Toljan, Berardi, Scamacca, Defrel, Henrique. Allenatore: Dionisi

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Mamadou Coulibaly, Lassana Coulibaly, Ranieri; Kastanos; Djuric, Gondo. A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Veseli, Schiavone, Bonazzoli, Di Tacchio, Zortea, Obi, Simy, Bogdan, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Castori

La partita, diretta dall'arbitro Giua, sarà trasmessa in diretta da Dazn e avrà inizio alle ore 15