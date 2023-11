"Salernitana, ci devi credere": 1159 cuori granata al Mapei Stadium: le formazioni

La Salernitana cerca punti salvezza a Reggio Emilia, dove alle ore 18.30, al Mapei Stadium, affronterà il Sassuolo. Inzaghi avrà anche Simy a disposizione: è stato inserito in lista e dovrebbe fare staffetta con Ikwuemesi. I granata si affidano anche e soprattutto a Dia, autore fin qui di tre reti. Servono i suoi gol per coltivare il sogno salvezza che in questo momento è paragonabile ad una strada accidentata, ad una salita ripida, insomma ad un'impresa ad altissimo coefficiente di difficoltà. Il Sassuolo rinuncia al suo centrocampista Matheus Henrique, infortunato, ma può fare sfoggio di un attacco scintillante, grazie al quale ha battuto anche Juventus e Inter in campionato. In questo momento, però, attraversa un periodo di flessione, non vince da cinque partite, ha incontrato spesso difficoltà contro le piccole della Serie A e subisce anche gol da 19 partite di fila.

Il sostegno dei tifosi

1159 supporter del cavalluccio marino hanno in tasca il biglietto per il settore ospiti. Faranno gli onori di casa i tifosi del "Salernitana Club Emilia", che da poche ore hanno festeggiato il venticinquesimo compleanno. La Salernitana avrebbe dovuto partecipare anche ad una festa celebrativa ma vi ha poi rinunciato in segno di cordoglio: a Reggio Emilia, uno dei magazzinieri, Salvucci, ha subito un grave lutto e ha lasciato il ritiro per ricongiungersi ai propri familiari.

Le formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. In panchina: Cragno, Pegolo, Tressoldi, Missori, Pedersen, Viti, Racic, Lipani, Volpato, Castillejo, Ceide, Defrel, Mulattieri. Allenatore: Alessio Dionisi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Tchaouna, Dia; Ikwuemesi.

In panchina: Costil, Fiorillo, Lovato, Fazio, Bradaric, Sambia, Legowski, Martegani, Kastanos, Candreva, Stewart, Botheim, Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.