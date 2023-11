Disperato bisogno di punti: la Salernitana va al rischiatutto contro il Sassuolo, le parole di Inzaghi

Simy in lista al posto di Cabral, Dia in attacco sostenuto da Inkwuemesi, disperato bisogno di punti. La Salernitana sarà di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia con l'obiettivo di bloccare il Sassuolo e di svoltare dopo tante difficoltà. "Sono arrivato da poco ma ogni giorno che passa capisco dinamiche in più. Sapevo che avrei trovato difficoltà ma sono convinto che dalla Sampdoria in poi la Salernitana sia un'altra squadra. Gli applausi contro il Napoli lo hanno sottolineato ma è scontato che questa sia una squadra che deve lottare. Io spero che i giocatori capiscano la fortuna che hanno ad essere sostenuti da questi tifosi - il club Emilia festeggerà anche i 25 anni - e da questa società. Partiamo con un grande handicap ma sono convinto che lottando tutti insieme e con tanta serenità ne usciremo. Le partite passano ed i punti pesano ma fino a maggio è lunga. La squadra si sta allenando come piace a me, ne usciremo. Spero di fare bene e voglio restare qui a Salerno per tantissimi anni", dice Inzaghi in conferenza stampa.

Le scelte tattiche e le difficoltà

"E' vero che l'anno scorso le cose andavano bene ma è vero anche che quando sono arrivato io la squadra ha vinto 4 partite su 24. Era una squadra che aveva bisogno di correre tanto. Era a terra? La testa fa tanto". Simy è in lista. "Lasciamo fuori Cabral, infortunato. Quando torna, abbiamo il secondo cambio da fare. Ho sempre voluto Simy in lista, mi è sempre piaciuto e sono contento che ci sia. In quel ruolo di centravanti abbiamo bisogno, adesso non aspettiamoci miracoli ma sono fiducioso che possa ritornare a fare quello che faceva due anni fa. Se lo merita come calciatore e come uomo". E' un periodo molto delicato, traballa anche la poltriona del direttore sportivo. "Delle voci mi interessa poco. Ho chiesto anche alla stampa di aiutarci, probabilmente non lo sta facendo a pieno ma fa parte del lavoro dei giornalisti - replica Inzaghi in conferenza - Non ho la bacchetta magica, sapevo di dover mettere delle cose a posto e siamo sulla strada giusta".

Il sistema di gioco e l'avversario

"Se conoscessimo il modulo, le avremmo vinte già tante. Si va sempre dietro i moduli ma la differenza la fanno i calciatori. Con me abbiamo giocato tre volte a 4 e poi si può cambiare in corso d'opera. Se gioca Bohinen, il centrocampo sarà con tre uomini. Se non ci sarà Bohinen, la mediana sarà composta da due giocatori". Il Sassuolo è temibile, molto forte in attacco: "Gli avversari hanno valori tecnici alti e lo ha dimostrato battendo Inter e Juventus. Mazzocchi e Bradaric hanno fatto benissimo contro il Napoli, marcando due fuoriclasse".