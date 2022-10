Salernitana senza Bohinen a Reggio Emilia, parla Nicola: "Mi aspetto una prova importante"

Bohinen non ce la fa. "In questo momento è a posto ma carica eccessivamente su un altro arto, deve reimparare a fidarsi, ieri avvertiva un po' di affaticamento, lo abbiamo lasciato tranquillo, rimane qui e si allena, mi auguro di potergli dare un po' di minutaggio col Verona". Poi Fazio: "Comincia la prossima settimana, spero si riaggreghi, la distorsione sembra un ricordo ma tra il risolvere il problema e iniziare il percorso che ti porta ad allenarti con la squadra ce ne vuole ma la sosta è servita per questo". La conferenza stampa di presentazione di Davide Nicola, allenatore della Salernitana, comincia con il bollettino degli indisponibili. Si riparte da Reggio Emilia, nuovo step per quale obiettivo finale, oltre la partita? "Per me è una perdita di tempo parlarne adesso, perché non so dire dove possiamo arrivare ora. Io sono molto ambizioso ma sono anche molto concreto e mi piace restare umile. Posso dire che abbiamo un'ambizione elevata soprattutto per il nostro modo di giocare".

L'avversario

"Il Sassuolo ha aumentato la ricerca della profondità rispetto alla gestione precedentemente. Dobbiamo tenere ritmo molto alto e dobbiamo migliorare le superiorità numeriche conducendo palla, attirando l'avversario, creando profondità quando creiamo palle aperte, accettare diversi tipi di uno contro uno. Lovato parte dall'inizio. E' possibile".

Entusiasmo Nazionali

"Portano entusiasmo sempre, i giocatori cambiano aria. Di contro ci sono ancori viaggi da smaltire. I ragazzi sono rientrati nei modi e nei tempi previsti. Non ho detto tante cose a Mazzocchi, non c'è bisogno di parlare molto. Lo ha ottenuto perché ha pedalato e sa che deve pedalare. Ha una capacità enorme di automotivarsi. Candreva e Mazzocchi possono anche interscambiarsi ma Candreva a destra ha una interpretazione importante, può accentrarsi, interscambiarsi come mezzala con gli attaccanti. A sinistra, invece, Mazzocche che veniva considerato un giocatore da binario, sta impaarando a fare anche altre cose importanti che le serviranno". Non inizia un nuovo campionato: "E' lo stesso campionato per tutti e la concorrenza fa parte del gioco, deve essere accettata e l'accettano. Ciascuno di loro vuole sempre alzare l'asticella per giocare in una squadra e contro avversari sempre di livello. L'unica attenzione che bisogna avere è sfruttare il momento che ti viene dato. La sosta è servita a lavora su forza, potenza aerobica e anaerobica. Per me ogni partita sarà uno scontro diretto perché in ogni gara vado a fare una verifica. Alla fine del girone di andata, vedremo poi la forza della Salernitana".

Il bilancio

"Il mio bilancio dopo Lecce è che se sono soddisfatto, ma voglio sempre di più attraverso il lavoro e non le chiacchiere. Non basta solo il risultato, non chiediamo solo quello. Un certo tipo di prestazione ci permette di conquistare le partite. E' chiaro che tutti noi siamo ambiziosi e vogliamo raggiungere risultati. Mi sarebbe piaciuto ottenere più punti dalla precedente partita. Nel prossimo blocco di otto avremo cinque trasferte e sarà interessante vedere anche questo aspetto". A centrocampo le scelte sono quasi obbligate "e in attacco sto valutando anche l'impiego dall'inizio di Bonazzoli. Mi fido di tutti". Lovato giocherà "e può giocare in tutti e tre i ruoli della difesa. Sappiamo anche dove gli piaccia giocare meglio, sul centro sinistra lo ha fatto per molto tempo". L

La posizione di Ribéry

"Franck è un idolo per il calcio mondiale, la Salernitana ha avuto la capacità e l'onore di credere in lui, portandolo qui. Ha un approccio alla vita talmente puro e pratico che sa sempre quel che vuole fare, sa prendere decisioni anche importanti, dal punto di vista puramente tecnico non so ancora quel che sceglierà, quando lo saprò ho le mie idee, la società ha le sue e il giocatore le sue. Da un punto di vista umano è sempre con noi, non abbiamo avvertito il fatto che non sta giocando, fa parte del gruppo di lavoro come anche gli altri. Quando parlerà Franck, prima o poi lo farà, esprimerò anche le mie idee, non posso parlare io per lui".

L'arbitro donna

"Contenti del suo debutto, lo ha meritato e ha fatto gavetta. Ha già detto tutto il presidente. Soggezione? Non faccio distinzione di ruolo e di sessi. Per noi c'è un arbitro e noi dobbiamo rispettare il regolamento, a noi interessa fare la partita".