Pareggio beffa, la voce dei tifosi: "La Salernitana ha gettato due punti ma non disperiamo"

I tifosi della Salernitana riguardano le immagini dell genoano Dragusin che fionda nella porta dell'Hellas Verona - squadra in crisi quanto la Salernitana - e si mordono le mani: la classifica con due punti in più avrebbe avtuto faccia e sapore diversi. C'erano margini per il blitz, a Reggio Emilia: la vittoria avrebbe dato la scossa, la scintilla, l'entusiasmo di provarci con rinnovato vigore, perché i granata a quel punto sarebbero davvero rientrati nella bagarre salvezza. Adesso è un brodino, un punticino di speranza, pur nella consapevolezza che si possa vivere di pareggite ma che bisognerebbe poi tornare a casa con il punto in tasca in ogni giornata. Solo la vittoria, che purtroppo non è arrivata, avrebbe restituito lo slancio. I supporter riflettono non solo sulla Salernitana timorosa della seconda parte di gara, quella in preda alle proprie paure. Affrontano anche il tema delle gambe che sono sembrate all'improvviso intorpidite e si soffermano sul problema della condizione atletica, che ha radici profonde.

La voce dei tifosi

Il commento di Mario De Rogatis: "Non riusciamo proprio a vincere e sbloccarci. Abbiamo sognato, dopo un inizio davvero spumeggiante; abbiamo sofferto e ci siamo sgonfiati nella ripresa, abbassando inspiegabilmente il baricentro di gioco; alla fine abbiamo gioito per il punto guadagnato, grazie al solito Ochoa. Un piccolo passo avanti, ma non basta, perché le partite durano almeno 90 minuti e non siamo ancora competitivi". Antonio Positano: "In vantaggio di due reti, non si può rischiare di perdere la partita. Ci vuole più cattiveria agonistica. Prendiamoci il punto e speriamo di riuscire a vincere presto una partita. Atleticamente reggiamo solo un tempo e mi chiedo se questa squadra era ben allenata atleticamente. Corriamo poco rispetto agli altri. Comunque crediamoci. Un plauso va fatto a chi ha seguito la squadra a Reggio Emilia. Magnifici". Il commento di Paolo Toscano: "Rischiare di perdere una partita dopo aver fatto due gol in meno di venti minuti è assurdo! La squadra è sembrata stanchissima, non riuscivamo a ripartire, a questo punto ho l’impressione che anche la preparazione atletica sia stata approssimativa. Questa partita, per come si era messa, andava vinta a tutti i costi e adesso le speranze di salvezza si riducono ulteriormente. Temo che il morale sarà bassissimo". Mimmo Rinaldi analizza la crisi granata attraverso i numeri, dopo una partita di grande tensione emotiva: "La partita di calcio non è divertimento né un gioco. È una tragedia. Le parole dell'ex ds Sabatini rimbombano nella mente guardando la partita col Sassuolo. Abbiamo sofferto noi da casa, i 1200 a Sassuolo ed i ragazzi in campo. Portare a casa un punto non serve a molto. Non so neanche se fa morale. È dura giocare così, tremendamente dura. Due pali colpiti dagli avversari, 6, 7 parate di Ochoa: ecco il dato. Complimenti all'arbitro: non ha mai chiamato un fallo a favore di ikwuemesi ma nel complesso è stato scandaloso". Ciro Troise: "Tra le tante carenze stasera è mancata anche un po' di cattiveria: un solo ammonito (il nigeriano tra l'altro letteralmente puntato dall'arbitro) in una gara dove devi utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per conservare il risultato. Non disperiamo".