Ancora dei rinforzi per la Scafatese

La Scafatese ha ufficializzato gli acquisti dei calciatore Gaetano Iommazzo, Antonio Canale, Antonio Pio Botta, Pasqualino Esposito, Antonio Napolitano, Luigi Tagliamonte, Alfonso Russo, Francesco Di Pasquale, e la conferma di Vincenzo Manzo. Classe 90, esterno sinistro sia di difesa che di centrocampo, Iommazzo vanta esperienze importanti in piazze di alto profilo come Palmese, Sarnese, Agropoli, Battipagliese, Costa d'Amalfi e Polisportiva Lioni. "La Scafatese è una delle piazze più belle del panorama calcistico campano anche grazie ai suoi numerosi tifosi che ne costituiscono l'arma in più, quindi per me è un onore vestire questa maglia - sono state le sue prime parole in giallobleu -. Il nostro è un progetto ambizioso, non me lo sarei mai fatto scappare. Ringrazio il presidente Giordano e il direttore Vitaglione, adesso non vedo l'ora di poter lavorare con il mister Liquidato che conosco di fama. Inoltre sarà un piacere poter riabbracciare tanti amici che incontro di nuovo".

Giovane ma con tanta esperienza, invece, il centrocampista classe '99 Antonio Canale, cresciuto nella Primavera del Bari, ha vestito le casacche di Gladiator e Venafro, oltre ad aver conquistato il campionato di Eccellenza due anni fa con l'Aurora Alto Casertano. Anche Canale non ha tradito la sua felicità nel vestire la maglia della Scafatese: "Sono in una piazza importante con un tifo passionale, proverò a ricambiare tutto in campo". La terza ufficializzazione riguarda il portiere classe 2004 Antonio Pio Botta, che andrà a rimpinguare il parco under della compagine canarina.

Pasqualino Esposito, leader difensivo classe 1993, con trascorsi importanti tra serie C e serie D con le maglie Foggia, Melfi, Potenza e Campobasso, mentre nell'ultima stagione è stato in forze al Mondragone. Esposito si è dichiarato felice di sposare la causa canarina: "Sono contento che la società mi ha cercato e sono entusiasta perché si sta allestendo una squadra di vertice e che vuole lottare. Mi sento carico per poter giocare in una piazza come Scafati". Antonio Napolitano, centrocampista classe 1988 proveniente dal Savoia e con una lunga esperienza nella categoria con San Giorgio, Puteolana, Casoria, Audax Cervinara e Lions Montemiletto. "La Scafatese è una squadra dalla grande storia - ha dichiarato -. Cercherò di ritagliarmi un posto in tale storia dando il mio contributo in questa stagione". Luigi Tagliamonte, esterno d'attacco classe 1999, proveniente dalla Mariglianese e con esperienze di spessore con Gelbison, Nola e Sarnese: "Sono fiero di poter portare addosso questa maglia pesante. Prometto di dare il massimo, non vedo l'ora di iniziare".

Vincenzo Manzo, centrocampista classe 1996, le sue 116 presenze a partire dal 2016, nelle sole gare di campionato, ne fanno il calciatore in attività con più apparizioni in maglia giallobleu: "La Scafatese è una delle squadre più prestigiose del calcio campano, io sono onorato di farne parte oramai da tanto tempo, sia per l'amore verso la maglia sia per i tifosi che in questi anni non hanno mai fatto mancare il loro supporto". Alfonso Russo, difensore classe 2000, ritorna in casa Scafatese dopo le esperienze con Sant'Antonio Abate e Alfaterna: "Il presidente Giordano e il direttore Vitaglione mi hanno dato l'opportunità di vestire nuovamente la maglia giallobleu e di giocare per la mia città e questo mi rende felice". Francesco Di Pasquale, centrocampista classe 2003 che, nonostante la giovane età, può vantare già esperienze in piazze di primo livello come Juve Stabia e Brindisi: "Sono molto carico e felice per poter iniziare questa stagione in una nuova squadra, adesso non ci resta che dare il massimo e far parlare il campo".