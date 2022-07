Scafatese, ecco lo staff tecnico di mister Liquidato

La Scafatese ha presentato ufficialmente lo staff tecnico che accompagnerà mister Stefano Liquidato nella stagione calcistica 2022/23. Nicola Iasio, allenatore in seconda dopo aver conseguito il patentino Uefa B nel dicembre del 2014 si mette in mostra da primo allenatore sulla panchina del Giovani Carotenuto, con cui inanella dodici risultati utili consecuti e mette una forte ipoteca sulla vittoria del campionato di prima categoria, mentre dal 2016 è il secondo di Stefano Liquidato nelle varie esperienze tra Eccellenza e serie D. Tommaso Sorrentino, preparatore atletico, anche lui da anni nello staff del tecnico Liquidato, vanta trascorsi importanti come il settore giovanile del Napoli, Turris, Nola, Portici, Fondi, Pomigliano e Frattese. Saverio Casesi, preparatore dei portieri, già membro dello staff tecnico della Scafatese nella stagione 2016/17, ritorna in giallobleu dopo la pluriennale esperienza con il Poggiomarino, con la ciliegina sulla torta del campionato di Promozione vinto nella stagione 2018/19.