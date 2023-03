Scafatese, Iovinella ed Evacuo ribaltano il Sant'Agnello

Sant'Agnello-Scafatese 1-2

SANT'AGNELLO: Landolfi, Blanchi, Cilento (45' Ferraro), Coppola James, De Angelis, Palomba, Castellano (45' Gargiulo), Esposito ((68' Iaccarino (89' Pascariello)), Di Maio, Caputo (65' Somma), Coppola Gaetano. A disposizione: Savarese, Somma, Ferraro, De Gennaro, Gargiulo, Ruggiero, Scuotto, Pascariello, Iaccarino. All: Guarracino Antonio.

SCAFATESE: Colantuono, Manzo (80' Frulio), Senatore, Iovinella, Trezza, Cavaliere, Costantino, Di Pasquale, Tagliamonte, Evacuo, Canale. A disposizione: Botta, Scarpati, Frulio, Salvatore, Acanfora, Scognamiglio, Vassallo, Colucci, Solimeno. All: Liquidato Stefano.

RETI: 20' Caputo, 65' Iovinella, 91' Evacuo.

Arbitro: Michele Onorato di Nola.

Torna alla vittoria la Scafatese che in un secondo tempo per cuori forti ribalta il Sant'Agnello, recuperando lo svantaggio iniziale, e torna dalla costiera con tre punti che le fanno continuare a coltivare le speranze del secondo posto. Ancora tante assenze per mister Liquidato, costretto a dover fare a meno ancora una volta di Iommazzo e Alvino infortunati a cui aggiungere gli squalificati Napolitano e Masullo. Dall'altra parte del campo il solito arcigno Guarracino schiera un giovane Sant'Agnello che nella prima metà della partita riesce a imbrigliare alcuni ingranaggi della compagine canarina, tanto che al 20' Caputo riesce a trovare il varco per il vantaggio casalingo. La Scafatese comincia ad alzare il baricentro con la speranza di rimettere in equilibrio il match ma prima dell'intervallo sono ancora una volta i costieri a sfiorare la rete con Coppola James prima e con Caputo poi, con l'estremo difensore canarino Colantuono che riesce a farsi trovare pronto in entrambe le conclusioni. La ripresa invece è completamente a ritmi giallobleu: gli uomini di Liquidato rientrano dagli spogliatoi con tutt'altro piglio e si rendono pericolosi al 50' quando Costantino di testa manca di pochi centimetri il bersaglio grosso. Al 52' Cavaliere triangola con Tagliamonte e chiama agli straordinari Landolfi, al 57' Iovinella ci prova di destro mentre il tentativo aereo di Di Pasquale del minuto 61' fa venire i brividi alla retroguardia padrona di casa ma si spegne a lato. Sembra esserci una maledizione ma la porta di Landolfi si apre al 65' quando sull'ennesima ribattuta dopo un cross Trezza colpisce di destro, il pallone trova Iovinella sulla traiettoria e spiazza l'estremo difensore; passano due minuti e Costantino sfiora il "golazo" con una spaccata volante e al 71' Di Pasquale mette la palla al centro ma il suo cross si trasforma quasi in un tiro beffardo che però sfiora l'incrocio. Al 76'episodio da giallo con il destro di Iovinella che colpisce la traversa e poi sbatte a terra nei pressi della linea per poi rientrare in campo, ma nonostante le proteste ospiti il direttore di gara Onorato non decreta il gol; lo stesso Iovinella poi sfiora il colpaccio con uno stacco di testa su calcio d'angolo, ma Landolfi riesce a dire di no con un ottimo colpo di reni. I quattro minuti di recupero sono per cuori forti: a sfiorare due volte il gol in ripartenza sono gli uomini di Guarracino che quasi passano con Coppola e Di Maio, ma i riflessi di Colantuono valgono oro per la Scafatese che, sul ribaltamento di fronte, conquista un calcio di rigore con Evacuo che salta Landolfi e viene steso. Dal dischetto il portiere costiero riesce a ribattere la conclusione del T-Rex ma sulla ribattuta il bomber ritrova la sua freddezza e timbra il definitivo 1-2 che vale tre punti e tanto ossigeno per una squadra che non ha alcuna voglia di mollare in questo rovente finale di stagione.