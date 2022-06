Scafatese pronta a vivere una nuova avventura

Il quartier generale di Givova ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della Scafatese in vista della nuova stagione sportiva. A fare gli onori di casa è stato il presidente di Givova Giovanni Acanfora: "Il presidente uscente Vincenzo Cesarano, che ha profuso tanta passione per questi colori, ha voluto che venisse firmato un contratto in diretta, e io lo farò firmare al nuovo presidente canarino Michele Giordano, mio amico da oltre venti anni. Questo contratto rappresenta una promessa, quella di lasciare il canarino sempre a Scafati, perché la Scafatese fa parte del patrimonio culturale e storico della città. Si tratta solo di un gesto simbolico ma è allo stesso tempo una cosa di enorme importanza". La parola è stata poi presa dal sindaco di Scafati Cristoforo Salvati: "A Cesarano brillavano gli occhi quando parlava della Scafatese, l'ha sempre ritenuta una cosa importante, e mi ha fatto piacere che quando ha deciso di lasciarla ha preferito non venderla ma concederla all'amministrazione. Per me è stato un onore ma anche un onere quello di dover cercare di dare un futuro a questa squadra, ma sono stato fortunato perché quello proposto da Giordano è sembrato subito un progetto importante e ambizioso. Nei quindici giorni prima dell'accordo abbiamo ricevuto anche altre proposte, ma sono stati fatti passi indietro quando abbiamo spiegato l'impossibilità di poter modificare le tariffe per la gestione dello Stadio. Invece la proposta arrivata da Michele e dall'avvocato Chirico è stata la più valida tra tutte". È arrivato poi il momento del nuovo presidente giallobleu Michele Giordano: "Innanzitutto ringrazio Pina Lodovico e Giovanni Acanfora per i quali nutro stima e fiducia, tanto è vero che prima ho firmato un contratto in bianco e non è cosa di tutti i giorni. Poi un pensiero lo devo al sindaco Salvati che ha avuto un ruolo importante in questa trattativa, ci siamo guardati negli occhi e subito ci siamo capiti, senza nemmeno parlare. Non posso non ringraziare infine la famiglia Cesarano, perché se non avessero lasciato una Scafatese così forte e radicata sul territorio probabilmente non si sarebbe ridestata in me quella passione e quella curiosità che mi hanno riavvicinato al calcio dopo un anno sabbatico. Quella di lasciare il titolo a Scafati per me è una precisazione superflua; la Scafatese è la Scafatese e va gestita come una società di altissimo profilo, non solo calcistico. Sono uno che crede nel professionismo a ogni livello e infatti nel programmare la nuova stagione il primo passo che stiamo mettendo in atto è quello di costruire una struttura e organizzazione societaria di rilievo. In questi giorni verranno presentati i membri dello staff dirigenziale, poi il condottiero che sarà l'allenatore e infine i giocatori. La prima presentazione però la faccio adesso, l'avvocato Diego Chirico, nuovo direttore generale". La Scafatese è pronta a vivere questa nuova avventura.