Scafatese rullo compressore, Audax al tappeto

Scafatese-Audax Cervinara 5-0

SCAFATESE: Botta 04, Iovinella, Esposito, Trezza, Di Pasquale 03 (61' Iommazzo), Cavaliere, Masullo (84' Manzo), Costantino (68' Canale), Napolitano (61' Senatore 04), Evacuo, Alvino (74' Tagliamonte). A disposizione: Scarpati, Manzo, Iommazzo, Tagliamonte, Canale, Marsiglia 04, Senatore 04, Salvatore 04, Vassallo 05. All: Liquidato Stefano.

AUDAX CERVINARA: Scolavino, Barbato (56' Sbordone), Guida (74' Orfanos 03), Cimino, Palumbo, Mercaldo 03, Russolillo, Caro (87' Abissinia 03), Casale, Signorelli, Giordano 04 (61'Piccolo 04). A disposizione: De Lucia 06, Orfanos 03, Abissinia 03, Petrosino, Piccolo 04, Furno, Castellano, Cioffi, Sbordone. All: Iuliano Pasquale.

RETI: 15' Costantino, 52' Iovinella, 76' Masullo, 80' e 90' Evacuo.

Arbitro: Francesco Vitalii Diomaiuta di Salerno.

Inizia nel migliore dei modi il 2023 della Scafatese che nello scontro di alta classifica con l'Audax Cervinara si impone addirittura con un netto 5-0. Dopo un quarto d'ora di studio la gara si mette in discesa per i padroni di casa con la testata di Stefano Costantino che svetta prepotentemente sull'angolo battuto da Masullo e timbra il gol del vantaggio giallobleu. Il primo tempo, però, non è tutto a tinte canarine, anzi gli uomini di Iuliano alzano il baricentro nel tentativo di rimettere in equilibrio la gara, come quando Signorelli di testa colpisce bene ma non trova lo specchio; e se dall'altro lato il bomber Evacuo ci prova da 40 metri è Botta a prendersi gli applausi per la sua pronta risposta sulla punizione di Signorelli al 36'. L'occasione più ghiotta per il pareggio ospite capita al 42' sui piedi di Caro. Nella ripresa la Scafatese ritorna in campo con tutt'altro piglio e, con giocate di pregevole fattura accompagnate alla solita grinta, riesce a dare una pesante spallata al match. Da calcio d'angolo Masullo disegna e Costantino colpisce di testa, balzo felino di Scolavino che respinge ma Iovinella è lesto in tap-in a trasformare e a mettere in ghiaccio la gara. Negli ultimi 15 minuti la Scafatese riesce a mettere a segno altri tre gol.