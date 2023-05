Scivolone Cavese, coppia in testa

Brindisi-Cavese 1-0

BRINDISI: Vismara, Cancelli (15’ st Maltese), Dammacco (35’ st Ceesay), D’Anna(42’ st Triarico), Valenti, Malaccari, Opoola, Sirri, Di Modugno, Santoro (12’ st Felleca). A DISPOSIZIONE: Di Fusco, Esposito, Triarico, Felleca, De Rosa, Ceesay, Baldan, Maltese, Stauciuc. ALLENATORE: Marco Perrone.

CAVESE: Colombo, Rossi, Aliperta(27’st Bubas), Foggia( 27’ st Gagliardi),Banegas, Lomasto(41’ st Tumminelli), Cuomo (35’ st Palma), Bacio Terracino (20’ st Puglisi), Munoz, D’Amore, Magri. A DISPOSIZIONE: Angeletti, Gagliardi, Palma, Tumminelli, Rusciano, Bubas, Puglisi, Ludovici, Fissone. ALLENATORE: Emanuele Troisi.

MARCATORI: 23’ st Sirri (BR)

ESPULSI: 45'+3' D'Amore (CA).

Una sconfitta dal duplice significato per la Cavese, che non solo perde, ma perde contro la principale inseguitrice in classifica. La rete di Sirri, che ha deciso il match in favore del Brindisi, ha permesso alla sua squadra di raggiungere in cima a 66 punti proprio la Cavese.