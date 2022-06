Eccellenza, Varsi ribalta l'Angri e lo trascina in finale

ANGRI-VULTUR 3-2 (andata 3-0)

ANGRI: Sorrentino, Vitiello, Follera, Pagano, Panico, Di Paola, Guillari, Abayian, Sparano, Malafronte, Bennasib. All. Turco.

VULTUR: Donnaianna, Persichella, Nano, Toglia, Lomaestro, Pietragalla, Di Senso, Torres, Petagine, Sambataro, Grieco. All. Camelia.

ARBITRO: Batini di Foligno.

RETI: 5' Abayian (A), 12' Petagine (V), 18' Di Senso (V), 61' Di Paola (A), 83' Varsi (A).

Allo stadio Pasquale Novi di Angri i locali grigiorossi ospitano la Vultur per il match di ritorno della semifinale playoff di Eccellenza. Dopo il 3-0 dell'andata mister Turco opta per qualche sostituzione e questo, in realtà, compromette e non poco la partita nella quale i doriani soffrono e non poco. Dopo aver messo subito in discesa la contesa con la rete di Abayian, la Vultur ha la forza di ribaltare la sfida. Prima colpisce Petagine, bravo ad imbucare nell'angolo seppur con una deviazione, poi spetta a Di Senso segnare il gol del vantaggio ospite. L'Angri accusa il colpo, e nonostante la grande mole di gioco non riesce a tirare quasi mai. E così si va all'intervallo sull'1-2. Nella ripresa mister Turco mette Varsi e Del Sorbo e la musica in attacco cambia. Proprio Varsi è una spina nel fianco per la difesa della Vultur. Il gol del pareggio arriva con Di Paola, poi Del Sorbo mette una palla d'oro per Varsi che infila di nuovo il portiere avversario. Ma il guardalinee indica fuorigioco e il gol viene annullato. Il gol è però solo rimandato, perché l'esterno offensivo griffa il 3-2 all'83'. L'Angri ribalta così la Vultur e approda alla finale-derby con il San Marzano.