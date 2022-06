Eccellenza, San Marzano in finale nel segno di Meloni

REGGIOMED-SAN MARZANO 0-1 (andata 1-1)

REGGIOMED: Morabito, Lanza, Ramallo, Lopez, Foti, Cordova, Puntoriere, Dalloro, Lancioni, Gonzalez, Pesce. A disp. De Benedetto, Simionato, Marino, Tersinio, Ramacciotti, Franzò, Ambroggio, Costantino, Verduci. All. Misiti.

SAN MARZANO: Palladino, Chiariello, Dentice, Matute, Caso, Velotti, Nuvoli, Lettieri, Meloni, Marotta, Camara. A disp. Grimaldi, Tranchino, Casarano, Falanga, La Montagna, Maiorano, Spinola, Liccardi, Potenza. All. Pirozzi.

ARBITRO: Andrea Palmieri di Brindisi.

RETE: 75' Meloni.

Allo stadio Longhi Bovetto di Croce Valanidi a Reggio Calabria si è disputata la gara di ritorno della semifinale nazionale tra Reggiomed e San Marzano. Dopo l'1-1 dell'andata i blaugrana di mister Pirozzi hanno un solo risultato a disposizione, che è quello di vincere per evitare possibili supplementari o peggior ancora l'eliminazione, visto che i gol fuori casa da regolamento valgono doppio. Nel primo tempo il San Marzano ha due ghiotte occasioni con Meloni e Marotta. Il primo sbaglia un rigore al 18', il secondo colpisce il palo dopo un'azione personale. Gli ospiti spingono, voglioni di sbloccare il punteggio sin da subito, ma all'intervallo si va negli spogliatoi sullo 0-0. Dopo una prima frazione nella quale i reggini hanno sofferto tanto le sfurriate avversarie, la prima occasione è per Lancioni, colui che ha pareggiato i conti nel recupero all'andata. L'attaccante però liscia il pallone quasi a tu per tu con il portiere. Il San Marzano man mano che passano i minuti alza sempre più il baricentro gettandosi tutta in attacco. Dopo aver sbagliato il rigore, ma soprattutto dopo una prestazione sottotono, Meloni tocca il pallone che sblocca la gara e fa esplodere la panchina blaugrana. Alla rete subita, è la Reggiomed che si è gettata tutta in avanti per provare di pareggiare i conti. I reggini sono anche arrivati ad alcune conclusioni pericolose senza riuscire però a gonfiare la rete. E così il San Marzano passa il turno e adesso sarà finale-derby con l'Angri.