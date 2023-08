Mercato granata, è ufficiale: la Salernitana cede Sepe e ingaggia Martegani

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del portiere classe ’91 Luigi Sepe". Con questa stringata nota stampa, il club granata ufficializza la cessione del giocatore ai biancocelesti. Ingaggio "fifty-fifty" : 1,2 milioni, divisi tra Salernitana e Lazio.

La storia

Sepe non rientrava più nei piani tecnici di Sousa che non l'ha schierato neppure nelle amichevoli pre campionato. Chiuso dall'arrivo di Ochoa, è poi stato scalzato dall'arrivo di Costil ed è anche scivolato, nelle gerarchie, alle spalle di Fiorillo. Sepe ha già svolto le visite mediche a Roma, alla clinica Paideia.

L'ingaggio

Martegani è a Salerno ormai da due settimane proveniente dal San Lorenzo. La Salernitana ha dovuto attendere i tempi supplementari per il suo trasferimento perché ha dovuto prima sincerarsi dell'arrivo del passaporto italiano per il tesseramento da comunitario e poi ha aspettato che pure il San Lorenzo depositasse i moduli per lo svincolo. Indosserà la maglia numero 7. La formula del suo passaggio in granata è il prestito oneroso, circa 400mila euro, più 4 milioni per il diritto di riscatto.