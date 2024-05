"Ci sarò anch'io all'Arechi", l'ex difensore della Nazionale atteso a Salerno. Ed è in arrivo un "super colpo"

Ci sarà anche Andrea Barzagli al raduno di Serie A Operazione Nostalgia, in programma allo stadio Arechi di Salerno il prossimo 8 giugno. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha confermato la sua presenza: “Ho sempre seguito con molta attenzione i raduni di Operazione Nostalgia e ora poterne far parte è davvero un piacere. Sabato 8 giugno scenderò in campo allo stadio Arechi di Salerno e incontrerò di nuovo tanti compagni e avversari che ho sfidato durante la mia carriera. Sarà emozionante”, scrive il difensore sui suoi canali social. Nelle prossime ore inoltre sarà ufficializzato un altro “super colpo”. “Ha segnato in una finale di Champions League/Coppa dei Campioni”, è l’indizio lanciato dagli organizzatori dell’evento.

Sono 36 gli ex giocatori che prenderanno parte al raduno. Oltre a Barzagli, ci saranno anche altre vecchie leggende del calcio italiano: Totti, Zanetti, Trezeguet e Di Natale tra i tanti. Spazio anche ai granata Di Michele, Tosto, Chimenti, Vannucchi, Tedesco, Di Napoli e Fusco. Completano la lista Lucarelli, Aldair, Chevanton, Candela, Orlandini, Filippini, Fiore, Pizarro, Bressan, Di Biagio, Ventola, Amelia, Marcolin, Altomare, Maini, Garzya, Savino, Tonetto e Gottardi.