Serie A, lotta retrocessione: i bookmaker attribuiscono poche possibilità alla Salernitana

Continua la crisi di risultati della Salernitana nella stagione del ritorno in massima serie, nonostante il cambio di allenatore. I granata, ora allenati da mister Colantuono, hanno raccolto un solo punto nelle ultime sei gare e occupano l’ultima posizione in classifica. Per gli esperti di Olybet.it questo filotto di risultati negativi avvicina i campani alla retrocessione, offerta a 1,12. Nonostante una posizione di classifica migliore, quart’ultima con 12 punti, lo Spezia di Thiago Motta è la seconda candidata a scendere nel campionato cadetto in quota a 1,60.

Lo scenario

Non svolta nemmeno la stagione del Genoa che anzi, dopo il cambio di allenatore da Ballardini a Shevchenko, ha visto peggiorare i suoi risultati. Con il nuovo tecnico i rossoblù hanno raccolto un solo punto in quattro partite senza però mettere a segno neanche un gol, con la retrocessione che si gioca a 1,70. Sale a 1,85 la quota di un Cagliari irriconoscibile in queste prime gare. I sardi sono attualmente penultimi ma sperano di invertire il trend già dalle prossime sfide. Situazione di classifica più tranquilla invece per il Venezia, rimontata clamorosamente dal Verona nel derby veneto di giornata: un piazzamento tra le ultime tre per Caldara e compagni vale 1,95 volte la posta.