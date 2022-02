Serie C, una Paganese tutto cuore ribalta il Campobasso

PAGANESE-CAMPOBASSO 2-1

PAGANESE: Baiocco, Sbampato, De Santis, Celesia, Martorelli, Cretella, Bensaja, Firenze, Manarelli, Castaldo, Tommasini. A disp. Avogadri, Pellecchia, Brogni, Konate, Perlingieri, Scanagatta, Tissone, Zanini, Del Regno, Diop, Iannone. All. Grassadonia.

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Dalmazzi, Sbardella, Pace, Candellori, Ladu, Bontà, Di Francesco, Liguori, Emmausso. A disp. Coco, Vanzan, Magri, Martino, Giunta, Rossetti, Bolsius, Merkaj. All. Cudini.

RETI: 7' Di Francesco (C), 43' Firenze (P), 48' Cretella (P)

Allo stadio Marcello Torre di Pagani, la Paganese ospita il Campobasso in uno scontro diretto per la zona calda della classifica. Rispetto alla vigilia, entrambi i tecnici confermano il proprio modulo ma con qualche leggera modifica negli interpreti. Azzurrostellati con il 3-5-2, Celesia al posto dello squalificato Murolo e con il solo Manarelli a sinistra sulla linea di centrocampo invece che Brogni. Non rischiato il rientrante Zanini. Per i molisani consueto 4-3-3, non convocato il portiere Zamarion al suo posto Raccichini, mentre a sostituire gli squalificati Menna e Persia sono Sbardella e Ladu, così come Di Francesco la spunta su Rossetti per rimpiazzare l'acciaccato Merkaj.

La cronaca

Pronti, via, sono gli ospiti a partire a spron battutto. E infatti bastano 7 giri di orologio agli uomini di Cudini per sbloccare la partita. Azione di pregevole fattura e in velocità, con il velo di Emmausso che libera per Liguori, passaggio in verticale per il taglio di Di Francesco che anticipa l'uscita di un non preciso Baiocco e appoggia in rete il pallone per lo 0-1. La posta in palio è piuttosto pesante vista la situazione di classifica di entrambe le squadre, e così dopo il vantaggio gli ospiti quasi lasciano il pallino del gioco agli avversari. Di contro, la Paganese non riesce ad esprimersi liberamente, a maggior ragione forse per la pressione di essere in svantaggio e spalle a muro. La gara dunque scivola via verso la conclusione del primo tempo senza regalare particolare emozioni. Eppure proprio nel finale arriva il pareggio azzurrostellato. Castaldo incorna a centro area, Raccicchini respinge ma non allontana bene il pallone e allora ne approfitta Firenze, il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone depositandolo in porta per la rete del pareggio. La ripresa inizia questa volta al contrario, perché sono gli uomini di Grassadonia a fiondarsi in attacco in velocità prendendo forse alla sprovvista la retroguardia avversaria. Tommasini serve l'accorrente Cretella che fulmina di nuovo Raccicchini portando in vantaggio la Paganese. Sotto di un gol, al 62' il Campobasso si ritrova anche in inferiorità numerica per l'espulsione per somma di cartelli che costringe Bontà ad abbandonare il campo. Nonostante l'uomo in meno, i molisani provano a buttarsi a testa bassa in attacco per cercare il pareggio, e quasi lo trovano. Il tiro potente dalla distanza di Pace si infrange sulla traversa. Si tratta dell'unica occasione che mette i brividi agli azzurrostellati che possono esultare per un successo che mancava da oltre due mesi.