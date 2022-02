Catanzaro-Paganese, le pagelle e la classifica

Serie C Girone C

La Paganese è uscita sconfitta per 1-0 dallo stadio Ceravolo di Catanzaro, un risultato preventivabile alla vigilia ma che va adesso contestualizzato alla situazione degli altri risultati di giornata. Per quanto riguarda la zona calda della classifica, lo scontro diretto tra Monterosi e Messina è stato vinto nettamente dai primi per 3-1, mentre il Catania è stato corsaro a Castellammare per 2-0 contro la Juve Stabia. Interessante sarà capire come andranno a finire le sfide tra Andria e Potenza (che seguono gli azzurrostellati) e soprattutto quella delle ore 21:00 tra Campobasso e Monopoli, perché risultati alla mano la parte bassa della classifica è così composta: Catania 32 punti, Monterosi 30, Campobasso 27, Paganese 26, Messina 23, Potenza 21, Fidelis Andria 19 e Vibonese 16.

Ma veniamo alla prestazione della Paganese contro il Catanzaro. Una gara molto spigolosa, con poche azioni da gol e che ha visto gli azzurrostellati sbandare un po' ad inizio ripresa.

Baiocco 5,5: primo tempo sempre attento e con un super intervento, ma sul gol si è fatto battere sul suo palo.

Sbampato 5,5: ordinato, non si prende rischi ma la rete decisiva nasce proprio sul suo lato.

De Santis 5,5: anche lui autore di un primo tempo sufficiente, poi si fa tagliare alle spalle da Cianci che fallisce il raddoppio.

Murolo 5,5: fa valere l'esperienza in alcune situazioni e prova a saltare di testa su qualche cross.

Celesia 5: va al contatto sul rigore reclamato nel primo tempo, e poi fa un errore in disimpegno che lancia un contropiede neutralizzato.

Scanagatta 5,5: prova a tenere la posizione ma la squadra si sbilancia per trovare il pareggio, e dal suo lato arriva qualche cross di troppo.

Zanini 6: corre per tutta la fascia proponendo qualche cross interessante e chiudendo in diagonale.

Tissone 5,5: si propone in attacco suggerendo qualche passaggio filtrante ma non rende quanto basta (Martorelli s.v.)

Cretella 5: poco protagonista, e quando ha il pallone non crea nulla di buono. Suo l'ultimo tiro, per altro alto.

Bensaja 5: ad inizio gara morde le caviglie degli avversari ma non costruisce nulla. Spento, esce.

Firenze 5,5: si incarica di tutte le punizioni della ripresa, ma le traiettorie disegnate non sono nulla di che.

Brogni 5: si vede davvero poco sulla fascia sinistra, dove forse per paura di scoprirsi non affonda.

Diop 6: al rientro da titolare si sbatte, lotta, prova il colpo e non si arrende.

Tommasini 5: altro giocatore spento, servito poco ma anche poco propositivo, in ritardo sull'occasione del primo tempo.

Castaldo 5,5: prova a farsi sentire più con la voce che con le giocate, dove spizza qualche pallone in avanti.