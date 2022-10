Serie C femminile, la Vis Mediterranea supera la Salernitana

Serie C femminile Girone C

VIS MEDITERRANEA-SALERNITANA 6-2

VIS MEDITERRANEA: Pascale, Di Palma (18’ st Cozzolino), Paolillo, Piscitelli, Modaferri (23’ st Calvanese), Correr (23’ st D’Arco), Sabatino, Mazza (42’ st Piccolo), Cuomo (42’ st Gorrasi), Olivieri, Minella. All.: De Risi.

SALERNITANA: Polidori, Apadula, Alfano (1’ st Russo), Cammardella, Marino (10’ st Cicchetti), Longo, Colonnese, Apicella, Falivene, Vaccaro (18’ st Abate), Ferrentino (1’ st Marotta). All.: Durante.

ARBITRO: Velocci di Frosinone.

RETI: 7’ pt Olivieri (V), 10’ pt Colonnese (S), 34’ pt Cuomo (V), 38’ pt Correr (V), 32’ st Falivene (S), 36 ‘ st, 47′ st aut. Longo (V), 45’ st Sabatino (V).

Al “Sandro Pertini” la Salernitana femminile viene superata 6-2 dalla Vis Mediterranea. Al 7’ del primo tempo la squadra di casa va in vantaggio con Olivieri. Al 10’ Colonnese pareggia per la Salernitana. Al 34’ la Vis Mediterranea va nuovamente in vantaggio grazie al gol di Cuomo. Al 38’ la rete di Correr manda le squadre al riposo sul risultato di 3-1. Al 32’ della ripresa Falivene accorcia le distanze dal dischetto. Al 36’ l’autogol di Longo vale il 4-2 per le padroni di casa. Al 45’ Sabatino sigla il quinto gol per la Vis Mediterranea. Al 47’ un altro sfortunato autogol di Longo fissa il punteggio finale sul 6-2.