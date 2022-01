Serie C Gir. C, cammino impervio per la Paganese

È un campionato di serie C piuttosto difficile per la Paganese, che si ritrova a condividere il 14esimo posto del girone C insieme a Campobasso e Monterosi, e purtroppo invischiata in piena zona playout. La formazione azzurrostellata di mister Gianluca Grassadonia, arrivato in panchina dopo solo un paio di giornate dall’inizio del campionato, ha raccolto solo sei vittorie in venti partite disputate, per un totale di 21 punti collezionati. I tanti infortuni e un attacco non proprio performante (21 reti segnate e 34 subite) hanno complicato e non proprio il cammino della Paganese, che ha pagato a caro prezzo soprattutto i punti persi contro le dirette avversarie. Infatti, tra coloro che la inseguono (ACR Messina 17 punti, Fidelis Andria 16, Potenza 15 e Vibonese 14) e quelle a pari merito (Campobasso e Monterosi), gli uomini di Grassadonia hanno racimolato solo sette punti in sette incontri. Un solo punto nel doppio confronto col Messina, e addirittura la sconfitta casalinga con l’Andria. Pesanti poi le battute d’arresto per 3-0 contro le squadre di rango come Avellino, Foggia e Palermo, anche se gli azzurrostellati avrebbero meritato certamente di più dalle trasferte di Monopoli (sconfitta 1-0) e Picerno (altra sconfitta per 5-3), per non parlare dell’1-1 maturato al San Nicola di Bari contro la capolista.