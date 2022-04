Serie C, i convocati della Paganese per il derby con la Juve Stabia

Serie C Girone C

A seguito dell’esito negativo dei test anti covid 19 e della rifinitura svolta al Superga di Mercato San Severino, mister Gianluca Grassadonia ha diramato la lista dei convocati per il match della Paganese contro la Juve Stabia. Rientra in lista Murolo che ha recuperato dal trauma alla schiena, mentre saranno indisponibili Castaldo che prosegue il lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio alla caviglia sinistra, Tissone anche per lui lavoro a parte a causa di una distrazione del collaterale mediale del ginocchio destro, Diop ancora fermo a causa di trauma distorsivo al ginocchio destro, Perlingieri per trauma contusivo alla spalla destra. Saranno assenti anche Sbampato e Firenze risultati positivi ai test anti covid 19 svolti in settimana. Questi i calciatori convocati: i portieri Avogadri, Baiocco, Pellecchia, i difensori Brogni, Celesia, De Santis, Konate, Manarelli, Murolo, Scanagatta, i centrocampisti Bensaja, Cretella, Martorelli, Volpicelli, Zanini, e gli attaccanti Guadagni, Iannone, Tommasini.