Serie C, i convocati della Paganese per il match col Picerno

Dopo la rifinitura svolta questo pomeriggio al Superga di Mercato San Severino, mister Raffaele Di Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match di domani della Paganese contro il Picerno. Rientrano in lista Schiavino e Sbampato risultato negativo all’ultimo tampone, mentre saranno indisponibili Castaldo che prosegue il lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio alla caviglia sinistra, Tissone anche per lui lavoro a parte a causa di una distrazione del collaterale mediale del ginocchio destro, Diop ancora fermo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro, Perlingieri per trauma contusivo alla spalla destra e Manarelli per un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Sarà assente anche Firenze ancora positivo al Covid-19 e De Santis che salterà un turno per squalifica. La lista dei convocati comprendono i portieri Avogadri, Baiocco, Pellecchia, i difensori Brogni, Celesia, Konate, Murolo, Sbampato, Scanagatta, Schiavino, i centrocampisti Bensaja, Cretella, Martorelli, Volpicelli, Zanini, gli attaccanti Del Regno, Guadagni, Iannone, Tommasini.