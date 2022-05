Serie C

Squadra in casa

Squadra in casa Paganese

Per la gara di andata dei playout di serie C tra Paganese e Fidelis Andria, in programma sabato 7 maggio alle ore 17:30, è stato designato il signor Daniele Rutella di Enna. Gli assistenti saranno Roberto Fraggetta di Catania e Stefano Camilli di Foligno. Il quarto ufficiale sarà Enrico Maggio di Lodi.