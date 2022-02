Serie C, pareggio con reti inviolate tra Vibonese e Paganese

VIBONESE-PAGANESE 0-0

VIBONESE: Mengoni, Risaliti, Polidori, Carosso (55′ Blaze), Corsi (81′ Panati), Basso, Grillo (55′ Ngom), Zibert (80′ Cattaneo), Mahrous, Spina, Curiale. All. D’Agostino

PAGANESE: Baiocco, De Santis, Sbampato (82′ Konate), Murolo (68′ Celesia), Martorelli, Cretella (76′ Tissone), Bensaja, Firenze, Brogni, Tommasini (69′ Diop), Castaldo. All. Grassadonia

E' terminato con un pareggio a reti bianche il match andato in scena allo stadio 'Razza' di Vibo Valentia che ha visto sfidarsi Vibonese e Paganese, valevolo per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie C, Girone C. Nella prima frazione di gioco sono stati i padroni di casa a tenere le redini del gioco ed a mettere qualche brivido ai salernitani. La Paganese ha provato a reagire ma non è riuscita a trovare la via della rete con una ghiotta occasione di Tommasini. La ripresa è sembrata seguire la falsa riga del primo tempo, con la Vibonese che è partita forte e ha creato qualche pericolo alla difesa campana. La gara per la Paganese si è fatta ancor più complicata dopo l'espulsione ai danni di Curiale, e nel finale è stata la Vibonese che ha sfiorato il gol ma Baiocco è stato bravo ad intervenire.