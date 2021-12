Serie C, sconfitta pirotecnica per la Paganese

Serie C Girone C

PICERNO-PAGANESE 5-3

PICERNO: Viscovo, Alcides Dias, De Franco, Garcia, Guerra, De Cristofaro, Dettori, Pitarresi, Esposito, Reginaldo, Girardi. All. Colucci.

PAGANESE: Baiocco, Zanini, Sbampato, Schiavi, Sussi, Cretella, Tissone, Firenze, Viti, Guadagni, Piovaccari. All. Fusco (Grassadonia squalificato).

RETI: 15' Reginaldo (PI), 22' Guadagni (PA), 25' e 52' Gerardi (PI), 44' Firenze (PA), 46' pt aut. Sbampato (PA), 77' Piovaccari (PA), 92' Coratella (PI).

Ritorna con una sconfitta dalla trasferta lucana contro il Picerno la Paganese di mister Grassadonia, squalificato per questo match. Una sconfitta tra l'altro pirotecnica visto il punteggio, che purtroppo fa seguito alla bella affermazione nel derby contro la Juve Stabia che complica di nuovo il cammino della squadra azzurrostellata. Picerno in vantaggio al 15' con la rete di Reginaldo, che viene pareggiata da quella di Guadagni. Passano solo 3' e i lucani ritornano avanti con Gerardi. Al 44' la Paganese impatta nuovamente il punteggio con la marcatura di Firenze, e si andrebbe al riposo sul 2-2 se al 46' Sbampato non fosse sfortunato nel realizzare un'autogol che permette al Picerno di andare sul 3-2. Nella ripresa è più la squadra di casa che fa la partita. Al 52' Gerardi segna la sua doppietta personale che vale il 4-2 per il Picerno. Al 77' Piovaccari accorcia le distanze e prova a tenere in vita fino alla fine la Paganese, che però alza definitivamente bandiera bianca quando al 92' Coratella mette a segno il gol del 5-3 finale.