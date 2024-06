Due ufficialità e cinque annunci attesi a breve, nel salernitano resta aperta la questione mister

Il nuovo campionato di Serie D si prepara al via, saranno sette le rappresentanti salernitane impegnate nella massima competizione dilettantistica italiana. Le squadre, che sono in fase di valutazione e di riflessione per ridefinire e potenziare gli organici in vista del prossimo campionato, lavorano anche per l’iscrizione, con la documentazione da completare e depositare tra l’8 e il 12 luglio (con il termine ultimo per tale operazione, di natura perentoria, fissato per le ore 18.00).

La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito la data di inizio del torneo, il debutto ci sarà domenica 8 settembre. L’esordio ufficiale invece avverrà il 25 agosto, con il turno di Coppa Italia in programma. Tra le formazioni di provincia tiene banco ancora la questione allenatori. Alcuni club hanno già comunicato l’ufficialità, altri attendono il 1° luglio mentre c’è chi si sta muovendo per scegliere la guida tecnica a cui affidare la panchina.

Il Costa d’Amalfi, promosso una settimana fa dopo la vittoria nel doppio confronto con il Bisceglie, ripartirà dal mister dell’impresa: Luigi Proto. L’Angri ha virato su Marco Scorsini, trainer di origini laziali presentato nelle scorse ore. Manca ancora l’annuncio, ma Raffaele Novelli sarà l’allenatore della Nocerina per la stagione 2024/25. Per la Gelbison c’è la pista Domenico Giampà, reduce dall’esperienza non felice con il San Marzano.

La neopromossa Sarnese va decisa su Massimo Agovino, protagonista di un’esperienza positiva con la Paganese. Gli azzurrostellati, a pochi giorni dall’avvicendamento in società, hanno messo in lista due profili: Imperio Carcione e Raffaele Esposito. Il primo è stato uno degli artefici dell’ottima annata del Cassino e difficilmente si muoverà dalla piazza biancazzurra, il secondo ha fatto molto bene con la matricola Real Casalnuovo (il titolo è stato ceduto alla Puteolana) e potrebbe misurarsi con una nuova realtà campana.

La Scafatese di patron Felice Romano, che parteciperà alla prossima Serie D al posto del San Marzano, lavora a fari spenti e l’idea Franco Fabiano resta percorribile. Nelle ultime ore però è stato accostato anche il nome di Walter Novellino alla poltrona dei canarini.