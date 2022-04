Serie D, Acireale-Gelbison senza i tifosi rossoblù

Squadra in casa

Squadra in casa Città di Acireale

È arrivata la decisione del Prefetto della provincia di Catania che ha disposto che per l'incontro di calcio Acireale-Gelbison in programma presso lo stadio Comunale di Aci Sant'Antonio, giovedì 14 aprile, per motivi di ordine e sicurezza pubblica è adottata la prescrizione di “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno”.