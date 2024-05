L'Angri vince lo spareggio e si salva, Gallipoli steso al "Novi"

L’Angri regola il Gallipoli allo stadio Novi e si salva. La formazione di Stefano Liquidato affronta bene il playout tra le mura amiche e supera gli avversari con un gol per tempo. Ci pensa Ascione a sbloccare la partita al 38’: servito da Longo, il numero 77 batte Dima e sblocca il risultato in favore dei grigiorossi. Al 73’ il Cavallino chiude il confronto e si assicura la salvezza con il rigore trasformato da Mansour. La stagione della squadra salernitana si chiude con la permanenza in Serie D.

