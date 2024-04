L'Angri piega la Paganese e si prende il derby. Stop per la Gelbison, esulta la Polisportiva Santa Maria

Vittoria di misura, secondo successo di fila e terzo risultato utile consecutivo: l'Angri regola la Paganese nel derby e si assicura tre punti importanti in ottica salvezza. Gli azzurrostellati continuano a vivere un momento di difficoltà sul piano dei risultati, per Iannone e compagni arriva la quinta sconfitta nelle ultime cinque gare ma anche l'aritmetica permanenza in Serie D. A decidere la partita allo stadio Novi è Mansour con un gol in ripartenza, su assist di Ascione, nella prima metà della frazione iniziale. I grigiorossi restano in zona playout, accorciando però sul Manfredonia, ora distante due lunghezze.

La Gelbison cade al "Comunale", la Palmese vince con un poker: ai rossoblù non basta Croce, i rossoneri rimontano con le reti di Silvestro, Volpe, Potenza e Kone. Sicurella rende meno amaro il pomeriggio per mister Erra. Colpaccio esterno della Polisportiva Santa Maria che esulta a Fasano con Di Fiore, Catalano e Gaeta. Verdetto importante nel Girone H, l'Altamura è matematicamente promossa e raggiunge la Cavese in Serie C.