La Nocerina non sa più vincere, 2-2 con l'Anzio: i molossi scivolano al quarto posto

Terzo pareggio consecutivo e classifica che ora dice quarto posto. La Nocerina conquista soltanto un punto allo stadio Bartolani, la partita contro l’Anzio va in archivio con il punteggio di 2-2. La squadra di Marco Nappi passa due volte in svantaggio, ma riesce a recuperare con le reti di Cardella e Rossi.

Alla prima occasione i padroni di casa sbloccano il confronto: sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 5’ Buatti colpisce di testa e spiazza Fantoni. I rossoneri non riescono a replicare alla rete degli avversari e rischiano al 9’, il portiere fa un miracolo e salva i suoi due volte. Al 12’ squillo del solito Liurni con Busti che allontana la minaccia, quattro minuti dopo Perna si oppone all’incornata di Mazzei. Il difensore ci riprova al 17’, il suo tentativo è impreciso. Al 18’ guizzo di Cardella dal limite dell’area con una conclusione che risulta debole. Dopo un nuovo pericolo generato dai molossi, questa volta con Maimone, al 22’ il direttore di gara assegna un calcio di rigore per tocco di mano nell’area locale. Cardella si incarica della battuta del penalty, si fa ipnotizzare da Perna ma sulla ribattuta insacca per l’1-1. Al 29’ l’arbitro sospende momentaneamente il match per disordini in tribuna, alla ripartenza - dopo 4’ di stop - è Liurni a calciare senza inquadrare lo specchio della porta. Nel finale di primo tempo occasione per l’Anzio con Busti, la Nocerina risponde con Tuninetti e Rossi: il risultato non cambia.

Ad inizio ripresa rossoneri subito aggressivi, l’undici locale replica con un tiro di Bencivenga dal limite e Fantoni interviene. Al 50’ Mazzei commette fallo in area e l’arbitro assegna la massima punizione: sul punto di battuta si presenta proprio Bencivenga che non sbaglia. I laziali alzano i giri del motore e sfiorano la terza rete con Sirignano, soltanto la traversa dice di no: poi l’azione sfuma per posizione irregolare. Al 63’ i ragazzi di Nappi riescono ad acciuffare il secondo pareggio: Liurni scodella in area con un calcio piazzato, Rossi impatta di testa e fulmina Perna. L’Anzio torna a farsi vedere dalle parti di Fantoni che si rifugia in corner, sul ribaltamento di fronte Vecchione manda a lato con una sassata dalla distanza. Al 78’ opportunità divorata da Bartolotta di testa su suggerimento di Paglia, sull’altro versante la Nocerina tenta di impensierire i difensori di casa. Il match allo stadio Bartolani si chiude senza ulteriori spunti e con qualche protesta: 2-2 al triplice fischio.

Il tabellino

Anzio (3-5-2): Perna; Buatti, Busti, Sirignano; De Gennaro, Gennari (75’ Lilli), Galati (89’ Falconio), Paglia, Valentini; Bencivenga (93’ Di Marino), Bartolotta (80’ Perkovic). A disp.: Rizzaro, Guido, Rufo, Tirocchi. All.: Guida

Nocerina (4-3-3): Fantoni; Dorato, Mazzei, Crasta, Pinna; Carotenuto (77’ Gaetani), Tuninetti (69’ Vecchione), Maimone (52’ Guida); Liurni, Cardella, Rossi (69’ Citarella). A disp.: Venturini, Petti, Garofalo, Maccari, Esposito. All.: Nappi

Arbitro: D’Agnillo di Vasto

Marcatori: 5’ Buatti (A), 23’ Cardella (N), 51’ rig. Bencivenga (A), 63’ Rossi (N)

Ammoniti: Busti (A), Rossi (N), Cardella (N), De Gennaro (A), Galati (A)