La Cavese passa in Sardegna, superato l'esame Atletico Uri

La Cavese supera l’Atletico Uri a domicilio, ritrova la vittoria in campionato dopo il pareggio del Lamberti e resta a +7 sulle inseguitrici. La squadra di Daniele Cinelli si impone allo stadio Ninetto Martinez e sale a quota 47 punti in classifica.

La prima della classe è subito intraprendente con una conclusione dalla distanza di Antonelli, il centrocampista manda alto sopra la traversa con il destro. I padroni di casa provano a replicare, ma al 18’ gli aquilotti passano in vantaggio. Dopo un fraseggio, Urso riceve e mette al centro: Esposito, nel tentativo di anticipare Foggia, spedisce nella sua porta. La formazione giallorossa cerca la reazione, sono troppi gli errori in fase di appoggio e di rifinitura. La capolista ne approfitta e al 35’ raddoppia con un tiro di Zenelaj da fuori area che infila il portiere complice una deviazione di un difensore. L’ultimo squillo della prima frazione è di Demarcus, l’acrobazia del numero 11 è imprecisa. In avvio di ripresa la Cavese cala il tris con Derosa, bravo a raccogliere un passaggio di Fraraccio e a bucare Tirelli con un sinistro sotto la traversa. I biancoblù sfiorano il poker con Foggia al 58’, ma l’Atletico Uri accorcia al 73’ con un calcio di rigore di Attili e tenta di riaprire la contesa nel finale. Fino al triplice fischio il punteggio non cambia più e i metelliani continuano la corsa in vetta.

Il tabellino

Atletico Uri (3-5-2): Atzeni (46’ Tirelli); Rosseti, Esposito, Barraca (67’ Valentini); Piga, Fiorelli (46’ Scanu), Melis, Attili, Pisano (46’ Ravot); Demarcus, Fangwa (57’ Cristaldi). A disp.: Pionca, Fusco, Ansini, Cannas. All.: Massimiliano Paba

Cavese (3-5-2): Boffelli; Buschiazzo, Troest, Megna; Fraraccio, Antonelli, Zenelaj (80’ Sette), Urso, Derosa; Foggia (86’ Chiarella - 91’ Gueye), Di Piazza (68’ Addessi). A disp.: Lucano, Polanco, Tropea, Fella, Mercurio. All.: Daniele Cinelli

Arbitro: Bianchi di Prato

Marcatori: 18’ aut. Esposito (C), 35’ Zenelaj (C), 52’ Derosa (C), 73’ rig. Attili (AU)

Ammoniti: Fangwa, Paba dalla panchina, Ravot, Demarcus (AU), Megna (C)