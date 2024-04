La Nocerina perde la partita e il secondo posto, l'Atletico Uri si impone in rimonta

Stop in Sardegna e seconda sconfitta consecutiva. La Nocerina cade allo stadio “Martinez”, l’Atletico Uri si impone in rimonta e conquista tre punti preziosi per l’obiettivo salvezza. Alla squadra di Marco Nappi non basta il vantaggio firmato Guida, il ko in trasferta costa la seconda posizione ai molossi, scavalcati da Ischia e Cassino.

Le due squadre si studiano in avvio di partita, per la prima conclusione bisogna attendere l’8’ quando Melis manda alto. I rossoneri replicano e passano in vantaggio: al 10’ Guida controlla al limite, prende la mira e batte Tirelli. I giallorossi rispondono con un colpo di testa di Demarcus su cross di Ravot, sfera a lato. La formazione di casa cresce con il passare dei minuti ma, al netto di un tentativo di Melis al 22’, non mette in difficoltà la retroguardia ospite. Al 28’ squillo di Piga con il destro, il pallone termina sul fondo. La Nocerina prova a rendersi pericolosa al 36’ in contropiede con Cardella, pochi secondi dopo Tirelli deve salvare su Tuninetti. Il primo tempo va in archivio con una giocata di Jah che Demarcus non riesce a concretizzare.

Il secondo tempo si apre con un traversone di Guida, Rossi manca la zampata vincente. Al 55’ il numero 24 riconquista il possesso, salta Jah, dribbla Tirelli e sbaglia a porta sguarnita. Tre giri di lancette più tardi, altro errore in uscita della formazione sarda, i ragazzi di Nappi vanno in contropiede e Rossi non trova il raddoppio. Al 64’ l’Atletico Uri aggancia il pareggio: rimessa laterale di Fadda, i rossoneri liberano ma Attili raccoglie la sfera, conclude e supera Fantoni con la complicità di una deviazione. A metà ripresa Demarcus riceve al vertice dell’area e con il destro impegna l’estremo difensore avversario. La replica dei campani è targata Rossi, l’azione però sfuma. Al 76’ la brigata di Paba ribalta il risultato con Mari che sfrutta l’assist di Attili. La Nocerina spinge alla ricerca del pareggio: allo scadere Mazzei stacca e impatta di testa, ma al “Martienz” il risultato non cambia più.

Il tabellino

Atletico Uri: Tirelli; Ravot, Jah, Esposito (55’ Cannas - 62’ Fagwa), Fadda, Pisano (86’ Pionca); Melis, Attili, Fiorelli (53’ Mari), Piga, De Marcus. A disp.: Atzeni, Rosseti, Barracca, Lubrano, Valentini. All.: Massimiliano Paba

Nocerina: Fantoni; Mariano, Crasta, Mazzei, Pinna; Tuninetti (76’ Vecchione), Carotenuto, Maimone (68’ Liurni); Rossi (78’ Gadaleta), Guida, Cardella. A disp.: Venturini, Garofalo, Dorato, Esposito, Gaetani, Giacinti. All.: Morano Nappi

Arbitro: Michele Piccolo di Pordenone

Marcatori: 10’ Guida (N)

Amm.: Esposito (A) Mariano (N)