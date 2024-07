Scafatese scatenata sul mercato, la Paganese annuncia il nuovo allenatore

La Scafatese del presidente Felice Romano è scatenata sul mercato. Il club gialloblù, che parteciperà al prossimo campionato di Serie D, dopo aver ufficializzato il diesse Pietro Fusco e mister Franco Fabiano, ha messo a segno quattro colpi di assoluto rilievo. I canarini allestiranno una squadra competitiva e i primi acquisti lo confermano. A centrocampo è stato definito l’accordo con Raffaele Vacca, reduce dalla stagione con il Siracusa e calciatore che vanta oltre 330 presenze in Serie D. Il classe ’91 ha collezionato esperienza in altre società importanti tra le quali Turris, Casertana e Messina. Oltre a Vacca, che torna a vestire la maglia della Scafatese dopo la parentesi con la Beretti nella stagione 2008/09, ci sarà anche Alessio Esposito in mediana. Doppio innesto invece in attacco: il jolly Ciro Palmieri, proveniente dall’Angri e cresciuto nel settore giovanile del Napoli, e Ciro Foggia, vincitore dell’ultimo Girone G con la Cavese, hanno firmato con il sodalizio salernitano.

La Nocerina, che ha affidato la panchina a Raffaele Novelli, si è assicurata le prestazioni dell’attaccante Simone Addessi e del centrocampista Tomas Grandis. La Paganese invece ha scelto il suo nuovo allenatore: il sodalizio azzurrostellato ha puntato su Raffaele Esposito, trainer napoletano e protagonista con la matricola Real Casalnuovo nell’ultimo campionato di Serie D. La Sarnese del diesse Riccardo Bolzan e del tecnico Massimo Agovino ha puntellato diversi reparti: nel pacchetto offensivo è arrivato l’argentino Lautaro Fernandez, a metà campo è stato raggiunto l’accordo con Pierfrancesco Vecchione e in difesa è stato annunciato Rodrigo Callegari.