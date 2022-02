Serie D, la Cavese cala il poker con il Troina

CAVESE-TROINA 4-0

CAVESE: Anatrella, Gabrieli, Fissore, Lomasto, Caserta (46′ Potenza), Corigliano, Aliperta (81′ D’Angelo), Romizi (67′ Palma), Bacio Terracino, Carbonaro (62′ Banegas), Foggia (55′ Allegretti). All. Troise.

TROINA: Faccioli, Mbaye, Maniscalco, Toure (74′ Carcagnolo), Boufous (73′ Gargiulo), Lorefice (85′ Carrubba), Corcione, Cristaldi, Mustacciolo (56′ Leotta), Fratantonio (81′ Ruffino), Leone. All. Galfano.

ARBITRO: Giuseppe Allegretta di Molfetta.

RETI: 41′ Romizi (C), 50′ Foggia (C), 70′ Banegas (C), 80′ Allegretti (C).

Netto successo per la Cavese, che allo stadio Simonetta Lamberti ha calato il poker con il Troina. I salernitani hanno riscattato la battuta d'arresto di mercoledì contro il Giarre. I padroni di casa sono partiti subito forte, creando diversi pericoli alla difesa avversaria, ma senza riuscire a sbloccare il match. Dopo diversi tentativi, al 41' è arrivata finalmente la rete del vantaggio targata Romizi, che ha permesso alla Cavese di chiudere la prima frazione di gioco sull'1-0. Nella ripresa, i salernitani hanno trovato il raddoppio al 50' con Foggia, che ha messo in discesa la gara. Nonostante ciò, la Cavese non si è fermata ed al 70' Banegas ha siglato la terza rete. Dieci minuti più tardi è stato, invece, Allegretti a trovare la via del gol che ha chiuso l'incontro con il punteggio di 4-0.