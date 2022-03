Serie D, la Cavese centra il successo con il San Luca

SAN LUCA-CAVESE 0-1

SAN LUCA: Scuffia, Maesano, Berman, Patea, Favasuli (82’ Tassone), Pereira Muniz (69’ Romeo), Carbone, Suraci, Crucitti, Godano, Giampaolo (55’ Santapaola). All. Canonico.

CAVESE: Anatrella, Potenza, Lomasto, Viscomi, Caserta, D’Angelo (60’ Maiorano), Romizi, Corigliano, Banegas (83’ Kone), Allegretti (77’ Foggia), Bacio Terracino (84’ Carbonaro). All. Troise.

ARBITRO: Mallardi di Bari.

RETI: 28’ rig. Banegas

Quarto successo consecutivo per la Cavese, che sul campo del San Luca si è imposta di misura con il risultato di 0-1. Risultato che ha permesso ai salernitani di restare in scia alla capolista Gelbison. Gli ospiti hanno provato sin da subito a prendere in mano le redini del gioco, andando alla ricerca della rete del vantaggio nei primi minuti. Nonostante ciò, i pericoli per il portiere avversario sono stati pochi, poichè il San Luca si è ben difeso. La Cavese ha avuto la prima vera occasione al 28', con un calcio di rigore che Banegas ha trasformato regalando il vantaggio ai salernitani. Il leitmotiv nel secondo tempo non è cambiato, e la Cavese ha provato in più circostanze a raddoppiare e chiudere definitivamente il match ma senza successo.