Serie D. Cavese col Rende, derby campano per il Santa Maria

Al via il campionato di serie D con ben quattro formazioni salernitane impegnate. Trattandosi della prima partita ufficiale, ancora non si può stimare con precisione quale siano i valori in campo, per questo sarà affascinante seguire le varie formazioni in questi primi novanta minuti. La Nocerina, unica squadra della provincia inserita nel girone H, sarà di scena sul campo del Bisceglie in una trasferta che comunque si può considerare ostica. Le altre tre compagini, Gelbison, Cavese e Santa Maria, sono invece inserite nel girone I. Alle ore 15 di domani ci sarà il fischio d'inizio allo stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania tra la Gelbison ed il Castrovillari, un match che per gli uomini di mister Esposito andrà preso comunque con le pinze. Esordio casalingo anche per la Cavese, che domani ospiterà allo stadio Simonetta Lamberti il Rende. Una partita che saggerà da subito la forza degli aquilotti che ambiscono a qualcosa di importante in questa stagione. Infine il Santa Maria che sarà impegnato nella trasferta di Aversa per il primo derby campano. I giallorossi in queste ore hanno anche dato il benvenuto a due nuovi innesti, ovvero il centrocampista greco Konstantinos Katsioulas e l'esterno d'attacco Antonio De Mattia, entrambi classe 2003.