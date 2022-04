Serie D, tra Cavese e Lamezia Terme termina 2-2

CAVESE-LAMEZIA TERME 2-2

CAVESE: Anatrella, Potenza, Lomasto, Viscomi, Caserta, Romizi, Corigliano, Banegas, Bacio, Terracino, Allegretti, Foggia. All. Troise.

LAMEZIA TERME: Lai, Miliziano, Miceli, Sirignano, Amenta, Maimone, Salandria, Bezzon, Umbaca, Terranova, Bollino. All. Campilongo.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto di Parma.

RETI: 3′ Foggia (C), 13′ Terranova (L), 28′ Bollino (L), 40′ Allegretti (C).

Non è andata oltre il pareggio la Cavese nella sfida caslinga con il Lamezia Terme. Allo stadio Simonetta Lamberti l'incontro è infatti terminato 2-2, un pareggio che sa di occasione mancata per i salernitani per superare in vetta la Gelbsion, sconfitta sul campo dell'Acireale. A partire meglio sono stati proprio i padroni di casa, che al 3' si sono subito portati in vantaggio con la rete di Foggia. Il Lamezia Terme non si è scomposto, ed ha subito reagito alla rete avversaria ristabilendo la parità al 13' con Terranova. Al 28' gli ospiti hanno compiuto il sorpasso, quando Bollino ha insaccato alle spalle di Anatrella. La Cavese, però, è riuscita di nuovo ad impattare la gara al 40' con la rete di Allegretti. Nella seconda frazione di gioco è successo poco o nulla, a regnare è stato l'equilibrio fino al triplice fischio.