La Cavese piega l'Ostiamare, al Lamberti decide Urso

Un gol di Urso su calcio di rigore fa esultare lo stadio Lamberti, la Cavese stende l’Ostiamare e avvisa la Nocerina in vista del derby. La squadra di Raffaele Di Napoli supera - con il brivido - un altro esame e conquista la quarta vittoria consecutiva, blindando ulteriormente la prima posizione.

Pronti, via e subito occasione per i padroni di casa con una conclusione di Di Piazza su suggerimento di Konate. Dopo lo squillo dell’attaccante, le due squadre si studiano e attendono il momento giusto per colpire. Gli aquilotti cercano di fare la partita e al 22’ sbloccano il risultato con un calcio di rigore trasformato da Urso. Il centrocampista si incarica della battuta del penalty, assegnato per un tocco di mano in area, e porta in vantaggio la capolista. I biancoblù non si accontentano e vanno alla ricerca del raddoppio, pericolosi Urso e Troest ma l’Ostiamare regge. La Cavese preme sull’acceleratore e, dopo una potenziale chance con Sette su incertezza del portiere, al 38’ spaventa gli avversari con Magri sugli sviluppi di un corner. La frazione iniziale va in archivio con un sussulto degli ospiti da palla inattiva, Boffelli interviene in maniera provvidenziale.

In avvio di ripresa buon approccio della squadra di Campagna che sfiora il pareggio su disattenzione del pacchetto arretrato di Di Napoli, poi botta di Icardi che termina fuori. Risponde la prima della classe con il neo entrato Lops che innesca Di Piazza, l’attaccante riesce a conquistare solo un corner. Al 67’ Konate chiude l’azione e va vicino al raddoppio, una deviazione fa terminare la palla di un soffio fuori con Morlupo immobile. Tra i protagonisti del match c’è anche Boffelli che a metà secondo tempo fa un prodigio su una traiettoria insidiosa. All’82’ altra chance per la Cavese con Chiarella, entrato qualche minuto prima. Nelle battute finali dell’incontro l’Ostiamare sbaglia un rigore, i metelliani rischiano ma alla fine si assicurano tre punti importanti che consentono di consolidare la posizione in vetta.