Serie D, la Cavese supera di misura il Real Aversa

REAL AVERSA-CAVESE 0-1

REAL AVERSA: Lombardo, Hutsol, Di Lorenzo (89′ Romano), Del Prete, Russo V., Bonfini, Cavallo, Russo D., La Monica, Chianese [89′ Durazzo (94′ Strianese)], Schiavi. All. Sannazzaro.

CAVESE: Anatrella, Palma (61′ Aliperta), Allegretti (89′ Maiorano), Kone (46′ Benegas), Viscomi, Potenza (61′ Zielski), Caserta (71′ Maffei), Corigliano, Foggia, Bacio Terracciano, Lomasto. All. Troise.

ARBITRO: Giovanni Agostoni di Milano.

RETI: Allegretti 81′.

E' terminata con la vittoria della Cavese, il match andato in scena allo stadio Bisceglia tra i padroni di casa del Real Aversa ed i salernitani. La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un forte equilibrio, lo spettacolo ha stentato a decollare e le occasioni sono mancate. L'unico pericolo è stato creato dal Real Aversa sul finire del primo tempo, ma gli ospiti si sono difesi bene. Nella ripresa, i ritmi si sono leggermente alzati, con la Cavese che ha iniziato a spingere di più alla ricerca del vantaggio, ma i padroni di casa si sono fatti trovare attenti in fase difensiva. Quando l'incontro sembrava ormai avviarsi alla chiusura con un pareggio, all'81' Allegretti ha trovato lo spiraglio giusto per portare in vantaggio i salernitani. Il Real Aversa non è riuscito a reagire e, così, la gara è terminata 0-1.