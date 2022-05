Serie D, la Cavese supera il Paternò

Squadra in casa

Squadra in casa Cavese

CAVESE-PATERNO' 2-0

CAVESE: Anatrella, Gabrieli, Altobello, Lomasto, Maffei, Corigliano, Romizi, Aliperta, Bacio Terracino, Allegretti, Foggia. All. Troise.

PATERNO': Latella, Di Bella, Mangiameli, Scoppetta, Dama, Bontempo, Puglisi, Sidibe, Foderaro, Fichera, La Piana. All. Torrisi.

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari.

RETI: 51' e 53' Aliperta.

E' terminata con un'importante vittoria della Cavese, la sfida andata in scena allo stadio Simonetta Lamberti con il Paternò. Tre punti che, in virtù del pareggio della Gelbison sul campo del Trapani, hanno diminuito la distanza dei salernitani dalla vetta. La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un forte equilibrio, le occasioni sono venute a mancare ed a risentirne è stato lo spettacolo. Dopo i primi 45 minuti, infatti, il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0. Nella ripresa, i padroni di casa sono tornati in campo più determinati, ed al 51' hanno aperto le marcature con Aliperta. Dopo soli due giri di lancette, lo stesso Aliperta ha bucato nuovamente il portiere avversario firmando la sua doppietta personale che ha regalato la vittoria alla Cavese.