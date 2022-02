Serie D, Cavese a valanga sulla Sancataldese

CAVESE-SANCATALDESE 4-0

CAVESE: Anatrella, Potenza, Viscomi, De Caro, Caserta, Aliperta (55′ Corigliano), Romizi (76′ Maiorano), Palma, Banegas (38′ Carbonaro), Allegretti (57’Foggia), Bacio Terracino (83′ Kone). All. Troise.

SANCATALDESE: Valenti, Trentacoste (24′ Tuccio), Ferotti, Vitolo, Salvo, Calabrese, Rotulo, Cess, Liga, Balistieri, Brunetti (30′ Canino). All. Campanella

RETI: 9′ Palma (C), 15′ Allegretti (C), 29′ Bacio Terracino (C), 47′ Allegretti (C).

Largo successo cansalingo per la Cavese, che allo stadio Simonetta Lamberti ha superato per 4-0 gli opsiti della Sancataldese. Pronti, partenza, via e la Cavese è andata subito in gol, al 9' minuto, con Palma, mettendo il match in discesa. I padroni di casa non si sono accontentati, ed al 15' minuto hanno raddoppiato con la firma di Allegretti. La Cavese ha continuato a spingere fino a trovare la terza rete al 29' minuto grazie a Bacio Terracino. Una sontuosa prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, sul punteggio di 3-0 per i salernitani. Nella ripresa, c'è gioia ancora per Allegretti, che al 47' minuto ha siglato la doppietta e fissato il risultato sul 4-0. I padroni di casa hanno amministrato bene il largo vantaggio, sfiorando anche il quinto gol, ed hanno centrato un'agevole vittoria.