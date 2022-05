Serie D, i convocati della Cavese per la sfida al Paternò

La Cavese sarà impegnata, nella giornata di domani, tra le mura amiche dello stadio Simonetta Lamberti con il Paternò, sfida valevole per il 35° turno del Girone I del campionato di Serie D. Il tecnico dei salernitani Troise ha convocato per l'incontro i portieri Anatrella, Paduano e Somma; i difensori Altobello, Caserta, D’Amore, De Caro, Erbaggio, Fissore, Gabrieli, Lomasto, Maffei e Viscomi; i centrocampisti Aliperta, Corigliano, D'Angelo, Maiorano, Romizi e Zielski; gli attaccanti Allegretti, Bacio Terracino, Carbonaro, Foggia e Kone. Saranno invece assenti per squalifica Banegas, Palma e Potenza. Questi saranno, dunque, i 24 giocatori che proveranno a conquistare 3 punti importanti per restare a contatto con la capolista Gelbison.