Tonfo Paganese in trasferta, la Fidelis Andria si aggiudica lo scontro diretto

Si ferma la corsa della Paganese. La squadra di Massimo Agovino deve arrendersi alla Fidelis Andria nello scontro diretto per una posizione in zona playoff: allo stadio Degli Ulivi esulta la truppa biancazzurra, termina 3-1 il confronto valido per la ventiseiesima giornata del campionato.

Pronti, via e padroni di casa subito pericolosi con un traversone dalle parti di Esposito, gli azzurrostellati replicano con una ripartenza di Iannone che mette in difficoltà il reparto arretrato degli avversari. Al 17’ cross di Giambuzzi dalla destra, Del Gesso anticipa tutti e si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Strambelli scodella al centro e Donida trova il tempo giusto per battere Esposito. La reazione degli ospiti è affidata a Setola, poi un difensore svirgola e il pallone sfiora il palo. Attorno alla mezz’ora di gioco la Paganese aggancia il pareggio con Porzio che riceve dopo una manovra dei compagni e di testa insacca. Passano pochi minuti e Langella va ad un passo dal raddoppio con un tiro a giro neutralizzato da Baietti. Al 35’ Setola pesca Iannone in area, il destro è impreciso. Gli ultimi squilli della prima frazione sono di Porzio al 39’ e al 42’, la difesa di casa si salva in qualche modo.

La ripresa si apre con uno squillo di Jefferson dopo appena tre giri di lancette, la girata termina sul fondo. Al 51’ combinazione tra Langella e Setola, quest’ultimo trova sulla sua strada l’attento Baietti. Sul capovolgimento di fronte la Fidelis Andria torna di nuovo in vantaggio con Giambuzzi che sfrutta un disimpegno errato della difesa campana e fulmina Esposito. Al 64’ i ragazzi di Agovino sfiorano il secondo pareggio con Mancino, il pallonetto finisce di poco sul fondo. Al 67’ i pugliesi chiudono virtualmente i conti con Varsi che approfitta di un mancato rilancio di Del Gesso per battere il portiere: 3-1 al “Degli Ulivi”. Nelle battute finali del secondo tempo non si segnalano ulteriori emozioni, dopo quattro minuti di recupero va in archivio il match.