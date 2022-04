Serie D, la Gelbison cade sul campo dell'Acireale

ACIREALE-GELBISON 0-1

ACIREALE: D’Alterio, De Pace (23′ st Le Mura), Figliomeni, Cadili, Tumminelli (33′ Brumat), Lodi, Correnti, Todisco (23′ st Mollica), Savanarola, Russo (32′ st Cristiani), Ricciardo (45′ st Viglianisi). All. De Sanzo.

GELBISON: D’Agostino, Gonzalez, La Gamba (16′ st Conti), Barbetta, Uliano (42′ st Ambro), Fornito, Fois (37′ st Ferrara), Graziani, Oggiano (23′ st Khoris), Ortolini (8′ st Faella), Gagliardi. All. Esposito.

ARBITRO: Emanuele Ceriello di Chiari.

RETI: 28′ st Ricciardo.

Passo falso per la Gelbison, che sul campo dello stadio Comunale di Aci Sant'Antonio è caduta con i padroni di casa dell'Acireale. Sconfitta pesante, ma che non ha portato conseguenze per la classifca in virtù del pareggio della Cavese con il Lamezia Terme, adesso ad una lunghezza di distanza. Nella prima frazione di gioco sono stati i siciliani a provarci di più, creando diverse occasioni che hanno messo in difficoltà la capolista. Nonostante ciò, il punteggio non si è sbloccato, cosicchè le due formazioni sono andate al riposo sullo 0-0. Nella ripresa, dopo una prima fase di equilibrio, l'Acireale ha avuto la chance giusta per portarsi in vantaggio al 28', sfruttata bene da Ricciardo che ha insaccato alle spalle di D'Agostino. La Gelbison non è riuscita a rispondere alla rete avversaria, uscendo sconfitta dall'incontro.