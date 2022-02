Serie D, Gelbison fermata con un pareggio dal San Luca

GELBISON-SAN LUCA 1-1

GELBISON: D’Agostino, Onda, Gonzalez, Uliano, Gagliardi, Barbetta, Conti, Marhetti, Ambro, Ferrara, Ortolini. All: Esposito.

SAN LUCA: Scuffia, Patea, Fiumara, Crucitti, Carbore, Maesano, Berman, Leveque, Favasuli, Suraci, Santapaola. All: Canonico.

RETI: 73' Berman (S), 95' Sparacello (G).

Domenica agrodolce per la Gelbison, che tra le mura amiche dello stadio Morra è stata fermata dal San Luca con un pareggio trovato in extremis. La prima frazione di gioco è stata povera di emozioni, contraddistinta da ritmi bassi. La prima occasione è arrivata al 12' per la Gelbison, la quale non è stata finalizzata dall'attacco rossoblù. Le due squadre hanno faticato a creare gioco, al 38' il San Luca ha provato a centrare il vantaggio ma la difesa dei padroni di casa ha retto bene. Nella ripresa è successo poco nelle prime fasi, mentre al 73' il San Luca è passato in vantaggio grazie alla rete di Berman. I padroni di casa hanno provato a reagire al colpo subito, e quando sembrava certa la sconfitta, al 95', Sparacello è riuscito a trovare la via del gol ed a evitare la sconfitta per i suoi.