Serie D, la Gelbison supera il Paternò al Morra

GELBISON-PATERNO' 2-0

GELBISON: D’Agostino, Conti, Marchetti (1′ st La Gamba), Barbetta, Chinnici (14′ st Fois), Fornito (29′ st Ambro), Uliano, Graziani (40′ st Onda), Sparacello, Ortolini (21′ st Faella), Gagliardi. All. Esposito.

PATERNO': Lofaro, Scoppetta, Bontempo, Dama, Bisconti (25 ‘st Rizzo), Cangemi, Basualdo (34’ st Foderaro), Puglisi, Mangiameli, Mascari, La Piana. All. Torrisi.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea.

RETI: Ortolini 36′, Faella 86′.

Terzo successo consecutivo per la Gelbison, che tra le mura amiche dello stadio Morra ha superato il Paternò mantenendo ben salda la vetta del Girone I. A partire meglio sono stati proprio i padroni di casa, che hanno creato subito pericoli alla retroguardia ospite. Dopo diversi tentativi non andati a buon fine, al 36' la Gelbison è riuscita finalmente a trovare la rete con Ortolini, andando così al riposo in vantaggio. Nella ripresa, è stata ancora la Gelbison a tenere in mano le redini del gioco ed a dettare i ritmi. I tentativi, però, di centrare il raddoppio e chiudere la gara sono stati ben arginati dagli avversari. I salernitani sono riusciti finalmente a scardinare la difesa siciliana all'86, quando Faella ha firmato la rete del 2-0 che ha chiuso definitivamente il match.