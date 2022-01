Serie D Gir. I, la Gelbison vola nel decennale della categoria

Arrivata al decimo campionato consecutivo di serie D, la Gelbison ha sfoderato un cammino che ha assunto un mix di sorpresa, competenza e qualità. Questo perché il lavoro che società, dirigenza e staff tecnico hanno iniziato di certo non oggi, e non con gli uomini che oggi ne stanno raccogliendo i frutti, è stato curato e sviluppato. Per mesi si è scritto a carattere nazionale della bella realtà calcistica in quel di Vallo della Lucania. E gli uomini di mister Gianluca Esposito hanno meritato ogni singolo elogio che gli è stato fatto. Soprattutto per l’inizio di campionato, nel quale i rossoblu hanno centrato nove successi in dodici giornate, battendo quelle che erano reputate le squadre meglio attrezzate di questo girone I quali Lamezia Terme (2-1 in trasfera) e Cavese (2-1 in casa). Il pareggio a reti inviolate con il Cittanova e le due battute d’arresto prima nello scontro diretto con l’Acireale (0-1 in casa) e poi con la non irresistibile Sancataldese (2-1 in trasferta) hanno fatto perdere la testa della classifica ai cilentani, che però subito si sono rifatti col 5-1 rifilato al fanalino di coda Troina. Attualmente la Gelbison è seconda con 33 punti in 15 gare, e con due da recuperarne rispetto a tutte le altre della parte alta della classifica contro Rende e Trapani che la potrebbero riportare tranquillamente in vetta.