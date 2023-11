La marcia della Cavese fa tappa in Sardegna: obiettivo tre punti contro il Budoni

La marcia della capolista Cavese prosegue questo pomeriggio alle 14:30 in trasferta a Budoni e, ovviamente, i blufoncè hanno tutta l’intenzione di raccogliere l’intera posta in palio in Sardegna. La squadra di mister Raffaele Cerbone è sul filo della zona play-out a tredici punti assieme a Ostiamare, San Marzano e Romana. Una vittoria nelle ultime otto giornate in un quadro che attualmente dice tre vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte frutto di undici reti messe a segno e quattordici incassate. In casa, tre vittorie, un pareggio e due sconfitte per nove reti segnate e dieci subite. Cannoniere della squadra è El Hadj con tre reti. Segue il compagno di reparto Lancioni a quota due. Un gol a testa per i difensori Assoumani, Demoleon e Raimo, i centrocampisti Santoro e Stefanoni e per l’attaccante Bammacaro.

Arbitro dell’incontro sarà Fernando Emanuel Toro di Catania.