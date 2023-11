Occasione ghiotta per la Cavese contro il Flaminia

Riconciliarsi con i tre punti e farlo davanti al proprio pubblico dopo il pari a reti bianche di domenica scorsa sul campo del Nuova Florida. Questo l’obiettivo della capolista Cavese domani alle 14:30 al Simonetta Lamberti contro il Flaminia.



L’avversario permette di coltivare sogni di gloria dato che, attualmente, la squadra di mister Nofri Onofri occupa il quart’ultimo posto a undici punti in compagnia dell’Anzio. Due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte per un totale di dieci gol messi a segno e quattordici incassati, sono i numeri sino ad ora messi insieme dai laziali che, nelle ultime nove giornate, hanno vinto una sola volta dopo il successo alla prima di campionato. Fuori casa, finora, due pareggi e due sconfitte per cinque gol segnati e nove subiti. Cannoniere della squadra è l’attaccante Sirbu con tre centri. A seguire il compagno di reparto Lorusso a quota due. Un gol a testa per i difensori Celentano, Fumanti e Massaccesi e per l’attaccante De Cenco.Arbitro dell’incontro sarà Alessandro Recchia di Brindisi.